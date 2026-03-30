Escapaba en contramano tras un robo, chocó a un motociclista y lo dejó en grave estado

Un hombre fue detenido y quedó con prisión preventiva por dos meses tras protagonizar un violento raid delictivo en la ciudad de Neuquén, donde asaltó a una mujer de 62 años, huyó en un auto robado, embistió móviles policiales y chocó de frente contra una moto, cuyo conductor permanece en grave estado.

El hecho ocurrió el pasado 25 de marzo por la noche en inmediaciones de la calle Linares, donde la víctima fue interceptada por un auto Chevrolet Corsa que había sido sustraído horas antes.

Según la investigación, del vehículo descendieron el imputado y una menor de edad, quien sujetó a la mujer mientras el hombre la golpeaba y le robaba la cartera y el teléfono celular. Luego escaparon junto a una tercera persona que permanecía en el rodado.

Un testigo alertó a la Policía y comenzó a seguir el vehículo, lo que permitió su rápida localización. Al advertir la presencia de los efectivos, el conductor inició una fuga a alta velocidad, durante la cual circuló en contramano y desobedeció las órdenes de detención.

En ese contexto, el auto impactó contra dos patrulleros y continuó su marcha hasta la intersección de Perticone y Winter, donde chocó de frente contra una moto. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor salió despedido y sufrió lesiones de gravedad, entre ellas una fractura de clavícula, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Finalmente, el vehículo detuvo su marcha tras un nuevo impacto y el sospechoso intentó escapar a pie, aunque fue reducido y detenido por los efectivos policiales.

La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido, quienes imputaron al acusado por los delitos de robo agravado por la participación de una menor, daño agravado en dos hechos, resistencia a la autoridad, lesiones graves culposas agravadas por fuga y falta de asistencia a la víctima, y encubrimiento, todo en concurso real.

Durante la audiencia, la jueza de garantías Natalia Pelosso hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses, al considerar que existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.