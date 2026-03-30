Un acosador siguió a una nena de 7 años hasta la panadería y la salvó la abuela

Un hombre es intensamente buscado por la Policía tras protagonizar un episodio de acoso contra una niña de 7 años en una panadería del partido bonaerense de Merlo, donde la menor logró ponerse a resguardo gracias a la intervención de su abuela.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la intersección de Filiberto y Toay, en el barrio Pompeya, donde la niña ingresó visiblemente alterada y cubriéndose el rostro, luego de ser seguida durante varios metros por un desconocido.

Según se observa en las cámaras de seguridad, el sujeto se acercó hasta el costado del mostrador y le dijo algo en voz baja a la niña. En ese momento, la abuela —que atendía a un cliente— escuchó la situación, dejó su tarea y tomó a la menor de los hombros para alejarla y ponerla a resguardo.

De acuerdo con la denuncia, el hombre le habría dicho a la niña: “¿Querés que te dé algo?”, lo que encendió las alarmas de la mujer, quien rápidamente intervino.

Tras el episodio, el sospechoso se retiró del comercio caminando con tranquilidad. Sin embargo, minutos más tarde protagonizó un nuevo incidente en la misma cuadra, cuando mantuvo un entredicho con una mujer que caminaba junto a su hija menor.

En ese contexto, y en medio de gritos e insultos, el hombre se bajó los pantalones y la ropa interior, exhibiendo sus genitales frente a la niña, lo que agravó la situación y generó alarma entre los vecinos.

La denuncia fue radicada por Patricia, la abuela de la menor, quien aportó además las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que el agresor aparece con el rostro descubierto, vestido con jean negro y buzo azul.

Los investigadores busca identificarlo a partir del análisis de las imágenes de las cámaras y no descartan que sea paciente psiquiátrico.