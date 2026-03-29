Enfrentó al “ladrón de la capa” con una cuchilla y él se burló de ella antes de huir

La empleada de un almacén del centro de la ciudad de Córdoba se resistió a un intento de robo, tomó un cuchillo de carnicero y logró poner en fuga al delincuente, que había ingresado al local con una manta sobre los hombros.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 en un local ubicado sobre la calle Chacabuco al 400, cuando el sospechoso ingresó al negocio con una especie de capa improvisada y se dirigió directamente hacia el mostrador con intenciones de robo.

Según se observa en las cámaras de seguridad, el ladrón intentó avanzar hacia la zona de atención al público, pero la empleada reaccionó de inmediato, tomó una cuchilla y lo enfrentó. “Andate de acá”, le gritó, mientras lo intimidaba con el arma blanca.

Ante la reacción de la mujer, el delincuente desistió del asalto, se burló de la empleada y escapó sin concretar el robo.

El dueño del comercio señaló que, tras el episodio, dio aviso a un grupo de seguridad con presencia policial, aunque cuestionó la demora en la respuesta. “Hoy la empleada se pudo defender. Avisé al grupo con policías, pero los móviles llegaron media hora más tarde y no pasó nada”, afirmó.

Indicó que minutos después el mismo sospechoso habría cometido otro robo en un comercio ubicado a una cuadra del lugar. “Después me enteré que delinquió en otro local”, agregó.

El comerciante también advirtió que la zona es un “punto rojo” en materia de inseguridad, con hechos delictivos frecuentes. La Policía investiga el episodio y busca identificar al autor de los robos, quien hasta el momento no fue detenido.