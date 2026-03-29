"Creí que se habían matado”: dos jóvenes en moto cruzaron en rojo y chocaron de frente

Dos jóvenes que circulaban en moto resultaron heridos a la madrugada tras cruzar un semáforo en rojo a alta velocidad y chocar de frente contra un auto en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre.

El impactante accidente ocurrió sobre la avenida de los Constituyentes, cuando la moto embistió a un auto que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del violento impacto, el conductor de la moto y su acompañante salieron despedidos, giraron en el aire y cayeron pesadamente sobre el asfalto.

El hecho fue advertido por operadores del Centro de Operaciones Tigre (COT) a través de las cámaras de monitoreo urbano, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia y dar aviso a los móviles más cercanos.

“Estábamos con el guiño para doblar y se cruzaron dos chicos en una moto y chocaron al auto. La moto cruzó mal”, relató un testigo en una comunicación con el COT.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de Defensa Civil y personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes asistieron a los heridos y los trasladaron de urgencia al Hospital General Pacheco Magdalena V. de Martínez.

Pese a la violencia del siniestro, ambos jóvenes se encuentran fuera de peligro y evolucionan favorablemente, según indicaron las fuentes.

El episodio, que quedó registrado en las cámaras de seguridad, volvió a poner en foco la imprudencia al volante y el incumplimiento de las normas de tránsito como factores determinantes en los accidentes viales.