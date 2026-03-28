“Quedate quietita”: entró con casco y la mochila de repartidor, la amenazó y se llevó la caja registradora

Estaba ya cerca de la hora del cierre y aprovechó para armar milanesas y otros pedidos para el otro día. Pero la empleada, responsable de un local ubicado en Arturo Alió al 900, no se esperaba lo que pasaría a continuación.

Solo llegó a ver que entraba un repartidor de Pedidos Ya, pero rápidamente se dio cuenta que era un delincuente. “Quedate quietita que no te voy a lastimar”, le dijo y cruzó atrás del mostrador.

“¿Dónde está la plata?”, le dijo después simulando tener una pistola abajo de la campera. La mujer, que nunca perdió la calma, le indicó con resignación. “No hagas nada, eh”, la amenazó y ella, sin moverse de su lugar, le contestó enojada.

Con el objetivo de irse lo más rápido posible, el ladrón no agarró los billetes, sino que se llevó la caja registradora entera abajo del abrazo. La secuencia duró apenas 20 segundos.

El hecho ocurrió en el barrio 9 de Julio a cien metros del registrado la semana pasada, con la misma modalidad, en una panadería de la que también se llevaron la caja.