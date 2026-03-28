Los detuvieron en la frontera con 35 toneladas de químicos para un laboratorio clandestino: dos chóferes bolivianos detenidos

En el marco del Plan Bandera, dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer los controles en zonas fronterizas y combatir el tráfico de sustancias peligrosas, efectivos del Escuadrón 20 “Orán” detuvieron a dos personas que intentaban trasladar más de 35 toneladas de acetato de etilo sin cumplir con las medidas de seguridad exigidas y con documentación apócrifa.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de Gendarmería en el Paso Internacional Aguas Blancas–Bermejo, donde se detuvo la marcha de dos camiones con semirremolque que se dirigían desde Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) hacia Cochabamba (Estado Plurinacional de Bolivia).

Durante la inspección, los uniformados detectaron inconsistencias en la documentación presentada, lo que motivó un control exhaustivo de la carga. Como resultado, constataron que uno de los rodados transportaba 95 tambores y el otro 96, todos rotulados como “acetato de etilo”, con un peso individual de 184 kilos.

Tras el recuento total, se estableció que la sustancia —incluida en la lista II de precursores químicos conforme a la Ley 26.045— alcanzaba un peso de 35.144 kilos.

Ante las características del producto, altamente volátil e inflamable, los gendarmes profundizaron las verificaciones en la base de datos del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), donde comprobaron que la empresa propietaria, la firma transportista y los vehículos carecían de la inscripción obligatoria.

Asimismo, se determinó que los conductores, ambos de nacionalidad boliviana, presentaban documentación apócrifa.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que dispuso la detención de los involucrados y el secuestro de los vehículos.