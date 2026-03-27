Dos delincuentes de 18 años robaron una moto y la dejaron tirada en la huida

Dos delincuentes de 18 años fueron detenidos en la localidad bonaerense de Del Viso, partido de Pilar, tras haber robado una moto en un procedimiento que se inició a partir de un llamado al 109 y que permitió recuperar el rodado sustraído.

El hecho se desencadenó cuando un vecino alertó sobre la presencia de dos ladrones que circulaban a pie llevando de tiro una moto Bajaj Rouser en la intersección de las calles Las Azucenas y Los Gladiolos.

A partir de las características aportadas por el denunciante, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) desplegó un seguimiento a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, lo que permitió ubicar a los sospechosos desplazándose a pie.

Con esta información, móviles de la Guardia Urbana de Pilar montaron un operativo cerrojo en el sector, que culminó con la aprehensión de los involucrados en las calles Saavedra y 11 de Septiembre.

En forma paralela, efectivos del Grupo de Prevención Urbana (GUP) localizaron la moto sustraída, que había sido abandonada en la vía pública en el cruce de Los Gladiolos y Las Camelias.

Posteriormente, las autoridades lograron ubicar al propietario del rodado, quien manifestó no haber advertido el robo y señaló que había dejado la moto estacionada frente a su domicilio, en la calle Las Glicinas al 700.

Según indicaron las fuentes, uno de los detenidos posee antecedentes por robos de motos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “robo de motovehículo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.