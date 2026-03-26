Robó una cartera de un auto y un agente municipal le hizo un tackle para detenerlo

Un delincuente de 39 años fue detenido en pleno centro de la ciudad de Mendoza luego de cometer un robo en un vehículo estacionado, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad en el debut del Centro de Operaciones y Videovigilancia.

El episodio ocurrió sobre la calle Belgrano, donde el sospechoso fue advertido en actitud sospechosa mientras forzaba las puertas de varios autos estacionados en la vía pública.

El hombre logró abrir uno de los rodados y sustrajo un bolso que contenía un monedero, documentación personal, una agenda y un par de anteojos, tras lo cual intentó darse a la fuga.

Sin embargo, la maniobra fue detectada por operadores del Centro de Operaciones, que monitoreaban en tiempo real las cámaras instaladas en la zona céntrica, lo que permitió alertar de inmediato a los preventores municipales y a la Policía.

Se desplegó un operativo que incluyó la participación de agentes a pie, en bicicleta y un patrullero, quienes iniciaron una persecución por varias cuadras hasta interceptar al sospechoso.

Finalmente, uno de los agentes municipales logró reducir al hombre tras arrojarse sobre él en una maniobra similar a un tackle, lo que permitió su aprehensión sin que se registraran heridos.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a su propietario,