Dos menores de 16 años escapaban de un control, la chica cayó de la moto y terminó en el hospital

Dos adolescentes de 16 años que escapaban a contramano de un control policial a bordo de una moto protagonizaron un accidente en la ciudad de Bahía Blanca, donde una joven resultó herida y debió ser trasladada a un hospital.

El hecho se inició cuando personal de la Policía Local intentó identificar a los ocupantes de una Honda Wave 110 en la avenida Alem al 2500, pero los menores emprendieron la fuga a alta velocidad, infringiendo normas de tránsito y circulando en sentido contrario.

Ante esta situación, se dispuso un operativo cerrojo en la zona para interceptarlos, mientras la persecución continuaba por distintas arterias hasta llegar a la calle Zelarrayán al 2600, donde los sospechosos pasaron frente a un comercio cuyos encargados se encontraban cerrando el local.

Según testigos, durante la huida los jóvenes subieron a la vereda, estuvieron a punto de atropellar a un perro y, en medio de la maniobra, no lograron esquivar un canasto de basura, lo que provocó que el conductor perdiera el control del rodado.

Como consecuencia del impacto, la adolescente que viajaba como acompañante cayó al suelo y sufrió golpes, por lo que fue asistida y trasladada al hospital municipal para su atención, fuera de peligro.

En tanto, el conductor fue demorado y trasladado a la comisaría Séptima, donde posteriormente fue retirado por sus padres, mientras que la moto quedó secuestrada por falta de documentación, añadieron las fuentes.