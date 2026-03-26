Se conocieron las imágenes del momento en que motochorros mataron a un policía para robarle

Un agente de la Policía Federal Argentina fue asesinado de dos disparos durante un asalto cometido por cuatro motochorros en la localidad bonaerense de Lanús.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida de arma de fuego en la intersección de las avenidas Remedios de Escalada y Hipólito Yrigoyen. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima ya había sido trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús.

Fuentes del caso identificaron al fallecido como Matías Nahuel Ceballos (34), agente de la Policía Federal. quien presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y en la pierna derecha. Pese a los esfuerzos médicos, el efectivo ingresó sin vida al centro de salud.

De acuerdo al testimonio de su pareja, Andrea Nadia Abdala, ambos se encontraban juntos al momento del hecho cuando fueron sorprendidos por delincuentes que se movilizaban en una moto. La mujer indicó que los asaltantes los abordaron con fines de robo, aunque no pudo precisar si lograron sustraer el arma reglamentaria del efectivo ni el rodado en el que se desplazaban.

Tras el brutal ataque, los delincuentes se dieron a la fuga, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús, con intervención de la DDI local, mientras se llevan adelante peritajes y el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar a los autores del crimen.