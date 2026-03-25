Seis motochorros salieron de cacería y cometieron violentos robos

Seis motochorros salieron de cacería y fueron detenidos en las últimas hgoras luego de protagonizar violentos robos a la madrugada en Tigre.



El último hecho tuvo como víctima un hombre que se encontraba sentado en la vereda y fue asaltado en la colectora oeste y General Pacheco.

Los delincuentes se movilizaban en tres motos y actuaron en grupo para abordar a la víctima, a quien golpearon y le sustrajeron pertenencias antes de darse a la fuga a toda velocidad por la colectora en dirección a la Ruta 202.

A partir del alerta, se desplegó un operativo cerrojo que contó con la intervención de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el seguimiento en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitieron reconstruir el recorrido de escape.

Fuentes del caso señalaron que, a pocas cuadras del lugar del robo, los sospechosos fueron interceptados en la localidad de Don Torcuato.

En ese contexto, dos de los imputados impactaron con su moto contra la puerta de un patrullero que les había bloqueado el paso, mientras que los otros cuatro rozaron sus vehículos entre sí, perdieron el equilibrio y cayeron al asfalto.

Como consecuencia del choque, uno de los detenidos debió ser asistido en el lugar por personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), aunque se encontraba fuera de peligro.

Los seis sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos en la zona.