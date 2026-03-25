Cayó a un pozo ciego en el patio de su casa y fue rescatado en un dramático operativo

Un hombre de 47 años fue rescatado por personal de Bomberos luego de caer en un pozo ciego que se abrió en el patio trasero de su vivienda, en la ciudad de Rosario.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Ayacucho al 2900, donde efectivos de emergencia acudieron tras un llamado que alertaba sobre la caída de una persona en el interior de un pozo de considerables dimensiones.

Al arribar al lugar, el personal del cuartel central de Bomberos fue recibido por efectivos policiales, quienes informaron que momentos antes un hombre había caído en un pozo situado a unos 30 metros de la línea municipal, en el fondo del domicilio. Según se detalló, la abertura presentaba aproximadamente un metro de diámetro en la superficie, pero en su interior se ensanchaba hasta alcanzar unos tres metros a la altura de un espejo de agua, ubicado a unos dos metros de profundidad.

La víctima, identificada como Juan García, de 47 años y residente en la vivienda, se encontraba consciente, orientada en tiempo y espacio, pero con fuertes dolores en los hombros que le impedían movilizar los miembros superiores, por lo que no podía salir por sus propios medios.

Ante esta situación, los bomberos procedieron a asegurar la zona, debido al riesgo de derrumbe de la boca del pozo, y montaron un sistema de rescate mediante un trípode con poleas para reducir la fuerza necesaria en la extracción.

Tras un operativo de más de una hora, lograron retirar al hombre, quien fue asistido en primera instancia por personal médico en el lugar y luego trasladado a un centro de salud para una evaluación más completa.