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Policiales

Iba a más de 100km/h por la autopista, motochorros le sacaron la llave y le dispararon

Toda la secuencia quedó registrada por la GoPro del casco de la víctima que tuvo que correr por la banquina para escapar. Ocurrió en el acceso Sudeste.
 

Por Redacción

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 11:09

Un conductor volvía de noche a su casa en Avellaneda cuando a la altura de la bajada a Sarandí, una motocicleta con dos delincuentes se le puso a la par. La cámara que llevaba puesta reveló que, en ese momento, iba a más de 100 kilómetros por hora.

Los delincuentes primero le intentaron pegar una piña, algo que de concretarse, podría haber provocado un accidente fatal para el motociclista y para otros coches que vinieran detrás.

En un segundo intento y con una maniobra milimétrica, le sacaron la llave, por lo que la moto se apagó automáticamente. Los delincuentes frenaron unos 20 metros más adelante para esperarlo y concretar el asalto. 

La víctima se bajó y los asaltantes empezaron a los tiros. “Para, no tirés, llevatela”; les gritó mientras corría por la banquina para después tirarse de la otra mano de la autopista.

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