Hicieron una entradera, chocaron en la fuga y los detuvieron

Todo comenzó a partir de una alerta por movimientos sospechosos en una vivienda en Huara 189. Los autores se subieron a un Chevrolet Onix y se dieron a la fuga. Perseguidos por policías motorizados de la Departamental, intentaron pasar por un hueco imposible y terminaron impactando contra un auto que venía de frente y otro que estaba estacionado.

El primero en caer fue uno que intentó ocultarse dentro del propio auto. Los otros dos corrieron de forma desesperada pero terminaron cayendo unas cuadras más adelante. Personal de la comisaría 1ra constató que se trataba de un peruano de 50 años acompañado por dos argentinos de 24 y 27 años domiciliados en Lomas de Zamora.

Los efectivos secuestraron dos patentes apócrifas, tres pares de guantes, cuatro destornilladores comunes y uno automático, una llave trípode, 34 mil pesos y la ropa usada durante el delito, entre ellas, gorras con las que se tapaban la cara.

A través del análisis de imágenes los agentes investigan otro hecho ocurrido en San Pedro 1242 donde tres masculinos de similares características ingresan a la casa y luego escapan en un Chevrolet Onix.