"Tomé unas copas en lo de mi amigo”: manejaba por la ruta con 2,14 de alcohol en sangre

El alcohol es una de los principales causantes de accidentes fatales vinculados al automotor. Dicha circunstancia, que ocurre día a día en la ciudad, gana aún más riesgo en la ruta, donde los coches alcanzan otras velocidades.

En ese sentido, los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzaron los controles en las rutas bonaerenses donde rige el alcohol cero. El caso más grave ocurrió en la Autopista Riccheri, donde un hombre, que segundos antes negó haber tomado, superó los 3g/l que tiene el alcoholímetro como límite.

Por otra parte, un hombre que iba de Bahía Blanca a Ing. Maschwitz, intentó minimizar la situación: “Tomé unas copas en lo de mi amigo”. La pipeta lo delató: tenía 2,14. “En estas condiciones usted no puede manejar”, le reprochó la agente que luego le quitó la licencia y el auto.

Más de 3 mil alcoholemias positivas durante el verano

Entre enero y febrero la ANSV fiscalizó 1.013.198 vehículos en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. En total se labraron 23.527 infracciones, donde fueron sancionados 3.672 conductores por alcoholemia positiva.

Además, se registraron 4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 2.668 conductores sin cinturón de seguridad, 2.662 casos de falta de documentación, 1.034 vehículos sin seguro obligatorio y 1.075 patentes ausentes o adulteradas.

Como resultado de los operativos, se retuvieron 6.421 licencias de conducir y 1.605 vehículos por incumplimientos a la normativa.