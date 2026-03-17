La arrastraron por la calle, una jubilada la defendió y enfrentó a los ladrones

Una jubilada intervino para defender a una mujer que estaba siendo atacada por delincuentes en un hecho ocurrido en el barrio General Paz de Córdoba, donde los sospechosos se movilizaban en un auto con pedido de secuestro.

Los ladrones frenaron en una esquina y uno de ellos se bajó del vehículo Renault Symbol con intención de robarle la cartera a la víctima, quien comenzó a correr mientras pedía auxilio. La mujer mayor se acercó y logró enfrentar a los delincuentes, evitando que consumaran el robo.

Tras el episodio, los sospechosos se dieron a la fuga y abandonaron el auto en la intersección de Germania y Caroya, en el barrio Yapeyú. Gracias a las cámaras del 911, la Policía pudo reconstruir la huida y procedió al secuestro del vehículo.

El procedimiento se realizó luego de que el hecho fuera reportado a través del sistema “Cordobeses en Alerta”. Al verificar el Renault Symbol encontrado en la vía pública, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente, y quedó a disposición de la Justicia.

El caso se suma a los operativos de prevención y recuperación de vehículos implicados en ilícitos que realiza la Policía de Córdoba en distintos barrios de la ciudad.