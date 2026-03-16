Cinco menores forzaron la cerradura de un auto, revisaron hasta el baúl y los detuvieron

Un grupo de menores de entre 14 y 16 años fue interceptado durante la madrugada luego de ser detectados por operadores del sistema de videovigilancia cuando intentaban forzar un auto estacionado en una calle de Zárate. .

El hecho fue advertido por operadores del Centro de Operaciones Zárate (COZ), quienes observaron a varios adolescentes en actitud sospechosa en la intersección de Matheu y 3 de Febrero, en el barrio Villa Massoni.

Según se informó, los jóvenes permanecieron durante varios minutos merodeando la zona hasta que uno de ellos se acercó a un vehículo estacionado y forzó la cerradura, momento en el que el resto del grupo comenzó a revisar el interior del auto.

Ante la situación, desde el centro de monitoreo se dio aviso inmediato a un móvil del COZ que patrullaba el sector junto a personal policial que realizaba servicio adicional, cuyos efectivos acudieron al lugar e interceptaron rápidamente a los sospechosos, evitando que el hecho avanzara.

Fuentes municipales indicaron que en los últimos días el sistema de prevención fue reforzado en el barrio Villa Massoni mediante la incorporación y puesta en funcionamiento de nuevas cámaras de seguridad en puntos estratégicos, entre ellos la intersección donde se produjo el episodio.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana recordaron a los vecinos la importancia de radicar la denuncia correspondiente ante cualquier hecho delictivo o intento del mismo, ya que esa información permite avanzar en las investigaciones, identificar a los responsables y fortalecer las estrategias de prevención en las zonas afectadas.