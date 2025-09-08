Llegaba con su hermano a la casa de unos amigos y los asaltaron en la puerta para robarles el auto

Dos hermanos fueron víctimas de un violento robo cuando llegaban a la casa de unos amigos en Ciudad Evita, partido de La Matanza, donde fueron abordados por cuatro delincuentes armados que les robaron el auto y sus pertenencias.

El hecho ocurrió cuando los jóvenes estaban por ingresar a la vivienda y fueron sorprendidos en la vereda por el grupo de asaltantes. Al menor lo sujetaron por detrás del cuello y lo arrojaron al suelo para quitarle el celular, mientras que a su hermana la acorralaron entre varios para también despojarla de las llaves del vehículo.

“No le hagas nada que es un nene”, imploró la joven a los delincuentes, según se escucha en el video de las cámaras de seguridad de la zona.

“Dale, boludo, que están armados”, los apuraron a sus amigos para quedar a resguardo en la propiedad, mientras los ladrones escapaban a toda velocidad en el vehículo robado.

De acuerdo con testimonios vecinales, la preocupación en Ciudad Evita viene en aumento por la reiteración de hechos violentos en los últimos días. En la zona se registraron distintos asaltos cometidos por grupos armados, incluso con golpes a las víctimas y amenazas con armas largas.

Uno de los episodios previos fue el robo de una camioneta cuyo dueño terminó herido en la cabeza durante el ataque. La modalidad delictiva sorprendió a los residentes ya que ocurrió en un sector que cuenta con seguridad privada y se encuentra próximo tanto a una base de Gendarmería como a la comisaría local.