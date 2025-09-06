Apareció “La Dama”: los herederos de un ex-financista nazi entregaron el cuadro robado durante la Segunda Guerra Mundial

La publicación de venta de una casa en el barrio marplatense de Parque Luro desató una impactante investigación vinculada a obras artísticas robadas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

A partir de la foto de un cuadro conocido como “Retrato de una Dama”, un periodista neerlandés la identificó como parte del material robado por las fuerzas de Hitler a principios de los 40´.

Alertados por la circunstancia, los federales resolvieron allanar el domicilio perteneciente a Patricia Kadgien y su marido, herederos de Fiedrich Gustav Kadgien, un ex-financista del régimen. Sin embargo, el cuadro ya no estaba allí.

Tras varios idas y vueltas, y gracias al trabajo de los federales y la Justicia, la mujer resolvió entregar el cuadro.

No obstante, presentó un escrito a la Justicia donde incluyó un boleto de compra-venta para demostrar que su padre obtuvo el retrato de buena fe. Fuentes cercanas al caso detallaron que en dicho documento aparece la transacción por dos cuadros pero ninguno correspondiente a “La Dama”.

Según Patricia Kadgien, que ahora está imputado junto a su marido por “encubrimiento agravado por robo en contexto de genocidio”, nunca contestó a los llamados del periodista neeerlandés porque pensó que se trataba de una “estafa virtual”.

En su relato, la acusada asegura que se trata de un cuadro que siempre estuvo colgado en el living y a la vista de terceros, por lo que nunca buscó ocultarlo.