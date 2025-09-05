Lo perseguían para robarle, cayó al asfalto y desde el piso el policía baleó a uno de los motochorros: está grave

Un efectivo hirió de bala a uno de los dos motochorros que lo interceptaron cuando se dirigía a trabajar en su moto en la localidad de San Justo, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.50 en el cruce de Verón de Astrada y Yeruá, donde el oficial, que circulaba en su vehículo particular, advirtió por el espejo retrovisor que dos hombres a bordo de otra motocicleta lo seguían.

Según las fuentes, los asaltantes lo abordaron de atrás y, en medio de la maniobra, el policía aceleró unos metros pero perdió el control y cayó al pavimento. Desde esa posición, extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos.

Uno de los sospechosos, con antecedentes penales, fue alcanzado por las balas y quedó internado en grave estado en terapia intensiva, mientras que su cómplice logró escapar y hasta esta tarde continuaba prófugo.

En el lugar del enfrentamiento no se halló ningún arma perteneciente a los atacantes, añadieron los investigadores.

El agente no sufrió heridas y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°3 de La Matanza, conducida por el fiscal Gastón Bianchi.