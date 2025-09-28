”¿Estás seguro? Mirá que vamos a tener que volver”: le vaciaron la caja a punta de pistola y lo amenazaron

Mientras un carnicero trabajaba sobre el mostrador fue sorprendido por dos asaltantes armados que lo encañonaron y que de inmediato fueron por la caja.



Mientras el cómplice agarraba todo el efectivo, el otro ladrón no paraba de gritarle al carnicero al que le exigió que le entregue una campera colgada cerca del mostrador.

El hecho, ocurrido cerca de las 11 en un comercio de 523 y 137 en la localidad platense de San Carlos, transcurrió sin que ingresen clientes o curiosos.

Tras no encontrar más dinero le exigieron que busque en otra parte. “No tengo más”, les dijo. “¿Estás seguro? Mirá que vamos a tener que volver”, le dijeron los delincuentes al momento de irse.

Tras el robo, los asaltantes escaparon a pie y son buscados por la Policía, que trabaja con imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificarlos.