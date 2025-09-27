¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Corredor sanitario y milagro: una ambulancia cruzó Córdoba en tiempo récord para trasladar un corazón

El órgano llegó proveniente de Corrientes para realizar un transplante de urgencia. El hecho fue posible gracias a una coordinada maniobra de los efectivos policiales.

Por Redacción

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 10:39

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella recibió de madrugada un corazón de un hombre correntino fallecido horas antes. 

Una ambulancia de la empresa Ecco fue la encargada de realizar el traslado desde la aeronave hasta el Sanatorio Allende en el barrio de Nueva Córdoba. 

Debido a la extrema urgencia de la situación, efectivos policiales realizaron un impactante cordón sanitario a lo largo de toda la capital cordobesa. 

El operativo en cuestión constó de la escolta del vehículo médico y del cierre de varias calles a los fines de que la ambulancia se mueva sin interrupciones y a toda velocidad. 

Finalmente el corazón llegó al hospital y la operación se realizó con éxito.

