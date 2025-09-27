¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

”Vos no viste nada, ¿escuchaste?”: encerraron a la empleada, se llevaron medio millón y amenazaron a un delivery

El hecho ocurrió en una heladería en Ituzaingó por la noche. Los delincuentes entraron a punta de pistola y con una barreta.
 

Por Redacción

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 11:23

Una trabajadora de “Grido” se vio sorprendida cerca de la hora del cierre por dos asaltantes que ingresaron con la cara semi tapada y armados. 

A punta de pistola, uno de los delincuentes la obligó a ir hasta el depósito donde la encerró. El cómplice, por su parte, cerró la puerta delantera del local para evitar la intromisión de clientes. 

Los asaltantes se llevaron $500.000 de la caja, producto de la recaudación que la heladería ubicada en Ituzaingó, había registrado ese día. A su vez, se llevaron una computadora y otros elementos. 

Al salir, había un repartidor de aplicaciones que venía en busca de un pedido. “Vos no viste nada, ¿escuchaste?”, le dijo uno de los delincuentes a modo de amenaza.

