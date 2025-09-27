Atacó a una abuela de 77 años, lo allanaron y encontraron un arsenal: tenía granadas y munición de mortero

El pasado 14 de septiembre, una mujer de 77 años denunció a un hombre por haberla golpeado en reiteradas oportunidades. Con una causa caratulada como violencia de género, efectivos de la Ciudad se dispusieron a allanar el domicilio del sospechoso.

Pero al llegar a la casa en Lugano, los policía se encontraron con un imponente arsenal de guerra. El agresor contaba con rifles, carabinas, escopetas, revólveres y pistolas, junto con dos granadas inertes, una munición de mortero calibre 81 mm, espoletas, munición antiaérea, una pistola de aire comprimido y cientos de cartuchos y municiones de distintos calibres.

Debido a la magnitud del operativo, se hizo presente en el lugar personal de la División Desactivación de Explosivos, quienes trabajaron articuladamente para trasladar todo el arsenal.

La policía secuestró una granada y otra FMK8 inerte de ejercicio, una munición de mortero calibre 81 mm inerte, dos espoletas inertes ZEIT Zunder S/30 alemanas, una munición antiaérea calibre 40 inerte, un rifle Winchester modelo 1882, un rifle Centauro, un rifle Mauser Argentino 1909, carabinas Marlin y Mahely, escopetas de doble cañón, un pistolón GMC, dos revólveres calibre 22, una pistola de aire comprimido Robin Hood calibre 4,5 y cientos de cartuchos y municiones de diferentes calibres.

El agresor fue detenido por “lesiones y violencia de género”.