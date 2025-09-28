Una toma de rehenes en un estadio, el rescate de un hombre que quiso tirarse de un puente y un atentado terrorista

Una toma de rehenes en un estadio, el rescate de un hombre que amenaza con tirarse de un puente y un atentado terrorista Hay situaciones que ponen al límite las capacidades policiales y requieren de un abordaje profesional y especializado.



A partir de esa necesidad, Córdoba fue sede del VII Curso Nacional e Internacional de Negociador Policial en Situaciones de Crisis. El evento contó con presencia de personal de varias provincias argentinas pero también de efectivos de México, Brasil, Colombia y Ecuador.

Durante las cuatro semanas que duró la formación, se realizaron simulaciones de situaciones críticas de alta complejidad que los efectivos debían resolver con un objetivo primordial: la preservación de la vida humana.

En ese sentido, se utilizó el estadio Mario Alberto Kempes para simular una toma de rehenes armados, en la que los efectivos debieron realizar una coordinada maniobra para liberar a las víctimas y terminar con los agresores.

Otro espacio cordobés utilizado fue el puente Juan Manuel de la Sota, donde el negociador debía lograr que un hombre que quería quitarse la vida no salte al vacío.

La formación con enfoque internacional, reforzó la capacitación continua del personal táctico y también fortaleció los lazos de cooperación y el intercambio de conocimientos entre fuerzas de seguridad de distintos países, contribuyendo al desarrollo de equipos de negociadores policiales en contextos regionales.