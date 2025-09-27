Triple crimen: un detenido en Bolivia, alerta roja de Interpol para “Pequeño J” y una foto que despertó la ira de los asesinos

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó de la detención de otro sospechoso de participar del triple crimen en Florencia Varela. Se trata de un hombre peruano acusado de ser el conductor de la camioneta que llevó a las víctimas a su destino final.

El sujeto en cuestión estaba en Villazón, Bolivia, localidad fronteriza con la provincia de Jujuy. La policía lo encontró en un hostel y creen que buscaba escapar del país.

Horas más tarde, y ante el riesgo de fuga internacional, Interpol lanzó una alerta roja sobre Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”.

El joven de 20 años, también oriundo de Perú, es señalado como el posible autor intelectual del crimen de Lara, Brenda y Morena. A su vez, es sindicado como el cabecilla de una organización narco.

¿Robo de dólares o drogas?: la foto que desató la ira

¿Qué motivó la furia de los narcos? Hasta el momento, una de las principales hipótesis de trabajo era que las víctimas se habrían quedado con drogas de la organización, lo que motivó un disciplinamiento interno por parte de los cabecillas.

No obstante, en los últimos día se conocieron publicaciones en redes sociales donde las chicas posaban con fajos de dólares. En ese sentido, la fiscalía abrió una segunda línea de investigación: ¿podría tratarse de un tema de dinero?

Una historia subida por una amiga de Lara, que luego fue borrado, hablaba de “buscar a los peruanos”.

En las últimas horas la causa cambió de fiscal y ahora está a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas titular de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza.