“No coincido con la definición de femicidio”: Sergio Berni se refirió al triple crimen en Florencio Varela y dijo que fue un "homicidio narcoterrorista"

El ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni señaló que el problema que existe con el narcotráfico es porque "Argentina perdió todo el control de las fronteras" y dijo además que "el asesinato horroroso" de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez "es la precarización de la droga" en el país.

Indicó en una entrevista radial, que "es un problema mundial, pero en Argentina se intensifica por el desastre del ingreso y su comercialización. El problema de Argentina es que el territorito quedó liberado a su propia suerte".

"Lo que se vio este fin de semana con el asesinato horroroso de las tres chicas es la precarización de la droga en Argentina. Hoy es tan fácil entrar droga en Argentina que no se necesita una logística superior, entonces dos personas se van a Perú o Colombia y la traen como si fuera un par de medias", aseveró.

Asimismo, Berni añadió: "A las chicas las mataron en Florencio Varela, pero la organización está en la Villa Zabaleta, donde está plagado de narcotraficantes. Pregúntele a (Patricia) Bullrich a cuántos se llevaron presos. Fíjense con qué velocidad la Policía bonaerense pudo encontrar los tres cuerpos de las chicas. Eso es capacidad investigativa".

"Si el fiscal caratuló la causa como femicidio sabrá las razones. No coincido con las pruebas por asesinato por cuestión de género con un homicidio narcoterrorista. Me parece un desvío total", dijo y agregó: "Por respeto a las familias y a la opinión pública no me animo a decir todo lo que pasó. Lo que está comprobado es que se transmitieron las ejecuciones en vivo. No creo que exista el video porque se transmitió por una aplicación encriptada, pero está certificado que se transmitió en vivo".

"El gran problema es la precarización del delito que nace porque es fácil generar una organización narco en Argentina. El delito de narcotráfico está regido por una ley federal, por lo que la lucha contra el narcotráfico está en manos del Gobierno nacional. ¿Cuántas organizaciones narcocriminales se desbarataron en este último tiempo? Que me den nombres. Es una gran mentira", expresó.

Además, manifestó: "En este Gobierno pasan dos cosas: un total descontrol de las fronteras, una destrucción del tejido social producto de la degradación social por la crisis económica, sino que además hay un Presidente (Javier Milei) que dijo que vino a destruir el Estado, una organización política y social con la función de mantener el orden".

"La organización delictiva que le robó la casa a Pampita por chilenos, ingresaron a Argentina de manera ilegal y pasaron por un paso habilitado legalmente. Si una organización criminal pasa por un paso legal sin ninguna dificultad, imagínese el ingreso de drogas. La frontera fue siempre vulnerable", indicó.

En tanto, expresó: "Quiero un debate cara a cara con Patricia Bullrich para debatir la seguridad. La discusión no es una opción, es una obligación".