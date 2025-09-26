“Dame el celular y la plata”: amenazó a la empleada de una panadería y se llevó $20.000

Un delincuente encapuchado asaltó un comercio en Quilmes, donde amenazó a la empleada, le robó la recaudación del día y su teléfono celular, y escapó sin ser detenido.

El hecho ocurrió en la esquina de Urquiza y Amoedo y quedó registrado por las cámaras de segurifdad del local. El ladrón ingresó al comercio y, para no levantar sospechas, primero saludó a la trabajadora y le preguntó por el propietario: “¿El dueño está? ¿A qué hora lo puedo encontrar?”.

De inmediato reveló sus verdaderas intenciones, la amenazó con la frase “tranquila, amiga, dame el celular y la plata y andate para adentro”, y se alzó con unos 20.000 pesos en efectivo y el teléfono de la víctima.

La dueña del local denunció que, tras el asalto, se comunicó con la Comisaría para pedir ayuda, pero ningún patrullero se hizo presente en el lugar.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para identificar al delincuente, pese a que estaba encapuchado y llevaba una gorra para ocultar su rostro.