Cometieron 12 entraderas en 4 meses: les encontraron autos robados, patentes y 100 “miguelitos”

Una banda delictiva dedicada a cometer robos bajo la modalidad “entradera” en distintos barrios de La Plata fue desbaratada tras un operativo policial en el que resultaron detenidoscinco hombres con antecedentes penales, acusados de haber perpetrado al menos 12 hechos en los últimos cuatro meses.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en 62 entre 166 y 167, utilizada como aguantadero por el grupo, donde fueron secuestrados nueve autos -ocho con pedidos de secuestro por robo-, una moto, un arsenal de armas de fuego, municiones, chaleco antibalas, herramientas utilizadas para violentar domicilios, “miguelitos” caseros, teléfonos celulares y objetos robados.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Eduardo Oyhamburu (33), Ariel Pucheta (31), Antonio Ezequiel Lamas (24), Fernando Herminio Duarte Escobar (22) y Roberto Horacio Arado (23), todos con antecedentes por delitos contra la propiedad, encubrimiento y robo agravado..

Según indicaron las fuentes, los delincuentes se movilizaban en vehículos robados y con patentes adulteradas, conocidos como “lateados”, para concretar los atracos. Entre los autos incautados figuran una camioneta Land Rover con pedido de secuestro por robo automotor y varios Volkswagen, Renault, Toyota, Chevrolet, Peugeot y Ford sustraídos en distintos distritos del conurbano bonaerense.

Durante el operativo, personal del Grupo Táctico Operativo de las comisarías 2da, 3ra, 4ta, 8va, 9na y el Destacamento Aeropuerto montó una vigilancia encubierta. Al interceptar a los sospechosos, uno de ellos apuntó con un arma de fuego contra los efectivos, lo que derivó en disparos intimidatorios y una persecución que culminó con las cinco aprehensiones.

La investigación permitió vincular a la banda con 12 robos agravados bajo la modalidad “entradera” cometidos entre mayo y septiembre, en perjuicio de víctimas de entre 41 y 93 años de edad en distintos barrios de La Plata.

El galpón, que los cinco delincuentes alquilaban y mantenían vacío, funcionaba como centro de operaciones y lugar donde guardaban los vehículos y elementos utilizados en los robos. Los ladrones solían reunirse allí entre las 23 y las 7, y desde allí mismo salían a cometer los robos.

Interviene en la causa la UFI N°15 y el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata, bajo la carátula “Robos Agravados Reiterados – Modalidad Entradera – Esclarecidos”.