Estalló la interna y dos facciones de la barra de Racing se enfrentaron a los tiros

La interna de la barra brava de Racing estalló en un violento enfrentamiento a los tiros entre el sector conocido como “Los pibes de Racing” y un grupo disidente, en los pasillos de los monoblocks de Dock Sud.

El tiroteo ocurrió horas antes del partido que “La Academia” le ganó a Vélez y lo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes de cámaras de seguridad se observa a varios simpatizantes que se refugian detrás de un auto mientras se escucha una ráfaga de disparos.

Segundos después, en medio de gritos, cuatro hombres salen corriendo para continuar la pelea en otro sector del complejo habitacional.

La disputa se originó en el marco de la puja por el control de la tribuna y las actividades vinculadas al poder interno de la hinchada. Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad ni detenidos, aunque se desplegaron operativos en la zona para identificar a los involucrados.

La interna de la barra racinguista arrastra varios episodios de violencia en los últimos meses, y el enfrentamiento registrado en Dock Sud profundizó la tensión entre las facciones que se disputan el liderazgo.