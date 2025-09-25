Lo chocaron, estalló de furia y le destrozó los vidrios del auto a trompadas

Un motociclista que fue embestido en un accidente de tránsito estalló de furia, rompió a trompadas los vidrios del auto involucrado e intentó agredir al conductor, lo que derivó en un escándalo que obligó a la intervención policial en Tucumán.

El hecho ocurrió en la intersección de Diagonal Paz y 9 de Julio, en Banda del Río Salí, donde un automovilista realizó una mala maniobra y chocó a la moto, cuyo conductor cayó al suelo y rápidamente se levantó para increpar al otro involucrado.

Lejos de calmarse, el motociclista golpeó la luneta y una ventanilla del auto hasta destrozarlas, además de intentar agredir físicamente al conductor del vehículo.

Ante la violencia de la situación, intervinieron efectivos policiales y vigías municipales, que lograron reducir al motociclista y trasladarlo al policlínico municipal para su asistencia médica.

Luego de ser revisado por los médicos, el motociclista fue derivado junto al automovilista a la comisaría de la zona, según informaron fuentes policiales.