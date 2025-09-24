Se metió en una casa, dejó encerrada a la jubilada de 76 años y le robó el auto: en la huida chocó en el Acceso Oeste

Un delincuente de 28 años fue detenido tras una persecución que culminó en el Acceso Oeste luego de ingresar con al menos cuatro cómplices a robar en la casa de una jubilada de 76 años.

El hecho se inició cuando cinco personas forzaron una ventana y redujeron a la víctima en su domicilio de la calle Ingeniero Brian al 1000. Una alarma activó la llegada de un patrullero, ante lo cual un Chevrolet Cruze blanco sin patente, estacionado en la puerta y propiedad de la víctima, escapó a toda velocidad con un delincuente al volante.

Durante la fuga por la autopista, el conductor amagó con disparar a los policías, hasta que un móvil lo embistió a la altura del kilómetro 42. “Está sacando el arma por la ventanilla, chocalo y hacelo mierda”, se escucha que le dice una agente a su compañero en medio de la dramática persecución.

En su poder se hallaron un manojo de llaves de la vivienda de la víctima, mientras que dentro del domicilio se secuestró una mochila con herramientas, moladoras y un criquet. La mujer permanecía encerrada en una de las habitaciones al momento del operativo, aunque resultó ilesa.

La fiscalía de turno dispuso la aprehensión de Manzur y la continuidad de las actuaciones para identificar al resto de los involucrados.