Estarían vinculados la terrorismo islámico y traían inmigrantes ilegales para sumarlos a sus filas

Una investigación iniciada en 2022 permitió dar con una célula que se dedicaba a facilitar la llegada de inmigrantes ilegales provenientes de Medio Oriente hacia Argentina.

Del total de los allanamientos, seis tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad de Mar del Plata, uno en Santa Clara del Mar y el restante en Capital Federal. Los operativos arrojaron como saldo la detención de tres extranjeros nacionalizados (un hombre oriundo de Túnez, otro de Marruecos y una mujer de Siria) y un argentino vinculado a la organización.

También se secuestró una importante cantidad de armas de fuego y se identificó a dos individuos de nacionalidad turca, que habrían ingresado al territorio nacional mediante la facilitación de la red criminal.

Un egipcio que ingresó al país en 2022 en condición de “refugiado” estaba vinculado a un ex-agente de la organización terrorista Al-Qaeda. Dicho hombre se casó con una mujer en Mar del Plata.

En uno de los puntos requisados en Mar del Plata, Prefectura incautó nueve armas de fuego, entre las que había pistolas semiautomáticas de distintos calibres, carabinas, un revolver, un subfusil y un fusil de repetición. En ese sitio también se secuestraron más de 2500 municiones, más de 4000 fulminantes para recarga, unos tres kilos y medio de pólvora y más de 35 cuchillos.

Además, durante los procedimientos se incautaron pesos y dólares en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, cámara de fotos, un postnet y memorias externas, arrojando el total de lo secuestrado un aforo superior a los 40 millones de pesos.

También se decomisaron tarjetas de inscripción de matrimonio o de tramitación de pasaporte, el cual es un resultando de interés para la causa que está basada en la hipótesis orientada al tráfico ilegal de inmigrantes.