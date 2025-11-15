¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Le pegó una patada en la panza a una nena de seis años: el agresor tiene autismo

Un joven de 22 años quedó demorado luego de atacar sin motivo aparente a una niña que jugaba en la calle en Palermo. La madre del agresor explicó que estaba bajo tratamiento. A pesar de su condición, quedó notificado.

Por Redacción

Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 09:22

Una inexplicable agresión conmocionó a una familia y a un barrio. La cámara de un edificio registró el momento en el cual un hombre patea sin motivo a una nena que venía caminando junto a su madre. 

El agresor, un joven venezolano de 22 años, terminó demorado. Allí los efectivos constataron que poseía un collar con certificado de discapacidad y datos de su progenitora. 

La madre del atacante se presentó y explicó que el hombre poseía un retraso madurativo. Fuentes policiales detallaron luego que se encuentra dentro del espectro autista. 

Los vecinos de Palermo aseguraron que madre e hijo solían recorrer el barrio. No obstante, en los últimos meses, y como parte del tratamiento al que era sometido, el joven comenzó a hacer trayectos solo desde su casa hasta talleres que realizaba. 

La UFLA Norte resolvió labrar un acta y notificar al imputado a pesar de su condición médica.

