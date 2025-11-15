Le pegó una patada en la panza a una nena de seis años: el agresor tiene autismo

Una inexplicable agresión conmocionó a una familia y a un barrio. La cámara de un edificio registró el momento en el cual un hombre patea sin motivo a una nena que venía caminando junto a su madre.

El agresor, un joven venezolano de 22 años, terminó demorado. Allí los efectivos constataron que poseía un collar con certificado de discapacidad y datos de su progenitora.

La madre del atacante se presentó y explicó que el hombre poseía un retraso madurativo. Fuentes policiales detallaron luego que se encuentra dentro del espectro autista.

Los vecinos de Palermo aseguraron que madre e hijo solían recorrer el barrio. No obstante, en los últimos meses, y como parte del tratamiento al que era sometido, el joven comenzó a hacer trayectos solo desde su casa hasta talleres que realizaba.

La UFLA Norte resolvió labrar un acta y notificar al imputado a pesar de su condición médica.