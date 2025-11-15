La asaltó a punta de pistola, la secuestró en su propio auto y la abusó en el Parque Pereyra Iraola

Una joven de 25 años fue víctima de un violento asalto seguido de abuso sexual luego de ser abordada a mano armada en City Bell y trasladada contra su voluntad hasta el Parque Pereyra Iraola.

Una cámara de seguridad registró el momento en el cual la víctima se sube a su coche. El agresor, que venía caminando con unas cajas por la misma vereda, la abrió de forma intempestiva el auto y la encañonó.

La mujer quiso entregarle las llaves pero el hombre la obligó a permanecer dentro del vehículo y la forzó a apagar su celular. El delincuente la llevó hasta una zona de poca circulación en el Parque Pereyra Iraola. Allí la víctima intentó escapar pero fue alcanzada.

El atacante la retuvo durante cuatro horas en las que la abusó sexualmente. Luego la dejó libre en la dependencia vial frente al cruce de las avenidas Belgrano y Centenario.

Las autoridades trabajaron con cámaras y peritajes sobre el vehículo para dar con el criminal.