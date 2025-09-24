Tres sospechosos circulaban armados en un auto, tenían pedidos de captura y fueron detenidos

En el barrio de Las Tunas de General Pacheco, tres hombres armados fueron detenidos luego de un eficaz accionar del Centro de Operaciones Tigre (COT) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires: tenían antecedentes y pedidos de captura vigentes.

El hecho sucedió en horas de la tarde, cuando un vecino denunció que los sospechosos circulaban armados a bordo de un rodado.

Luego del aviso, las cámaras municipales dieron seguimiento al vehículo y un móvil del COT los interceptó en la intersección de Asunción y Avenida de los Constituyentes.

Tras requisar a los individuos, los agentes confirmaron que poseían distintos armamentos. A su vez, cruzaron datos con el sistema y detectaron que tenían causas abiertas por portación de armas de fuego y robos calificados. Fueron trasladados a la comisaría cercana y puestos a disposición de la Justicia.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.