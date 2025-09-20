Caminaba borracho, le mostró un arma a la cámara del domo y abrió un auto para robar una mochila

Los operadores del Centro de Operaciones de Tigre (COT) divisaron a un sujeto que caminaba de madrugada de forma errática cerca de la bajada de la Panamericana.

El hombre en cuestión portaba un arma casera que exhibió de forma amenazante ante la cámara del domo. Poco después llegó hasta un coche estacionado y vacío al que abrió para robar una mochila.

El delincuente caminó unos metros hasta un baldío dónde descartó todo lo robado y volvió al auto para continuar con el delito.

Sin embargo, un móvil policial lo estaba esperando y lo detuvo. Tras un breve rastrillaje lograron dar con los objetos robados. La víctima fue avisada y logró recuperar sus pertenencias.