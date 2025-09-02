Nenes arrojaban “bombitas” de agua a los autos, un conductor estalló de furia y los increpó

Un grupo de chicos que jugaba en la esquina de Boyacá y Juan B. Justo lanzó bombitas de agua contra los autos que circulaban y provocó la reacción de un conductor, cuyo parabrisas terminó dañado tras el impacto de uno de los proyectiles.

Según relataron testigos, se trataba de menores de edad que estaban reunidos en la cuadra donde vive uno de ellos y que habían sido visitados por sus primos. La situación, que comenzó como un juego, se descontroló cuando uno de los globos con agua dio de lleno contra el vidrio delantero de un Toyota Corolla.

El conductor del vehículo descendió visiblemente molesto y gritó: “Dale, loco. Van a accidentar a alguien así, me reventaste el parabrisas”. Luego agregó: “¿Qué me tiraste, una naranja? Tienen que tener cuidado, chicos”, en medio de la tensión generada por el incidente.

Los chicos, al advertir la magnitud de la situación, se ocultaron detrás de un árbol, mientras un efectivo policial que se encontraba en las cercanías intervino de manera calma y hasta con cierta ironía. “¿Se le rompió el auto?”, preguntó el agente, dando a entender que conocía a la familia de los menores.

La discusión se desactivó cuando la madre de los chicos se acercó al lugar y pidió disculpas al conductor. “Disculpe, tiene razón”, afirmó la mujer, lo que terminó calmando los ánimos.

El episodio concluyó sin mayores incidentes, mientras el policía se retiró del lugar saludando a la madre de los chicos, sin labrar actuaciones ni intervenir formalmente.