Salidera bancaria: un ladrón lo siguió hasta una financiera y lo atacó a golpes en la vereda para robarle $3 millones

Un hombre fue asaltado a golpes en la vereda de una financiera de Ituzaingó por un delincuente que lo sorprendió cuando estaba a punto de ingresar al local, en una salidera bancaria en la que le robaron tres millones de pesos que acababa de retirar de una sucursal en Castelar.

El hecho ocurrió en pleno centro, a la vista de transeúntes, cuando la víctima ya tenía la mano en el picaporte de la puerta de la financiera y fue abordada por un ladrón que llegó corriendo, lo tiró al piso y lo golpeó en reiteradas oportunidades.

El asaltante logró arrebatarle el bolso con el dinero y escapó a pie, mientras varias personas que presenciaron la escena intentaban resguardarse ante la violencia del ataque.

Los investigadores no descartan la hipótesis de un “dato entregado” y analizan si existió la complicidad de un empleado, ya que el delincuente conocía el momento exacto en que el hombre llegaba al lugar con el dinero.

La víctima, que sufrió golpes y escoriaciones, había retirado la suma de una sucursal bancaria ubicada en Castelar y se dirigía a la financiera cuando fue interceptada.

El ladrón permanece prófugo y la policía revisa las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificarlo y determinar si contó con apoyo logístico para la fuga.