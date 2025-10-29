”50 segundos”: Netflix lanzó el tráiler del documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa que se estrenará el 13 de noviembre

La plataforma de contenido digital estrenará el próximo 13 de noviembre el documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa”, una serie dirigida por Martín Rocca y producida por Fábula que reconstruye los hechos que rodearon el salvaje crimen del joven Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en la ciudad de Villa Gesell el 18 de enero de 2020.



La producción está compuesta por tres episodios.



Según describe Netflix en sus redes sociales y de acuerdo con el trailer lanzado oficialmente, la serie documental recorre distintos ángulos del caso a través de entrevistas exclusivas con familiares de Báez Sosa, amigos, periodistas que cubrieron el hecho y algunos de los condenados por el asesinato.



Con imágenes de archivo, testimonios inéditos y material del proceso judicial, la serie busca ofrecer una reconstrucción detallada de los acontecimientos que desembocaron en la muerte de Báez Sosa y de las repercusiones que el caso provocó en la sociedad argentina.





“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señala el director Rocca.



“Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”, agregó.



El caso:



El homicidio de Fernando ocurrió en el verano de 2020 frente a la discoteca Le Brique en Villa Gesell, tras una discusión dentro del boliche que derivó en la golpiza fatal a manos de un grupo de jóvenes de la misma edad que la víctima.





El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó al país y se convirtió en uno de los casos policiales más estremecedores de la historia policial argentina.



Tres años después del crimen, en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores dictó condenas: prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi; y 15 años de cárcel para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, considerados partícipes secundarios.



En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las condenas, pero modificó la calificación legal. Los magistrados Fernando Mancini y María Florencia Budiño concluyeron que no existió alevosía, aunque sí premeditación y participación de dos o más personas, de acuerdo con el artículo 80 del Código Penal de la Nación.





Las defensas apelaron esa decisión y el caso quedó a estudio de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, instancia que aún debe resolver.



Otro rechazo de la Corte:



En marzo pasado, la Corte Suprema había rechazado la apelación que siete de los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa habían presentado para recusar a los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores que intervinieron en el caso.



Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la apelación que presentaron Thomsen, Viollaz, Ciro, Luciano y Lucas Pertossi, Benicelli y Cinalli para recusar a los integrantes de la Cámara.



“Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible”, sostuvieron los jueces del máximo tribunal.