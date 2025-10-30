¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Disparó más de 10 veces y baleó una academia de danza en la que había alumnas: dos detenidos

Las balas impactaron en las paredes del estudio donde estaban 10 personas bailando, entre ellas una nena de 12 años. 

Por Redacción

Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 08:10

Durante una serie de allanamientos en el barrio Lamadrid y zonas aledañas, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres presuntamente vinculados al hecho ocurrido días atrás en una academia de danza ubicada en calles 9 de Julio y D. Zípoli, donde efectuaron varios disparos hacia el frente del local.

En los procedimientos, además, se secuestró la moto que habría sido utilizada en el ataque, varios celulares y demás elementos. No se descartan más allanamientos para dar con el arma empleada en el hecho.

Durante el ataque no se registraron personas lesionadas. Investiga el caso la Fiscalía de Instrucción de Distrito IV turno 2, a cargo del doctor Horacio Vázquez.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros brindó precisiones junto al director general de Investigaciones Criminales Alberto Bietti y autoridades policiales.

