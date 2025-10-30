Motochorros intentaron asaltar a una joven, se jugó la vida para evitar el robo y a los gritos los puso en fuga

Dos motochorros intentaron asaltar a una joven que caminaba por la vereda en el barrio Libertad, en el partido bonaerense de San Martín, pero la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda y logró poner en fuga a los ladrones.

El hecho ocurrió cuando la joven fue interceptada por dos hombres que, tras verla pasar, dieron la vuelta con el rodado e intentaron sorprenderla para robarle a pocos metros de un vecino que cruzaba la calle.

Creyeron que se trataba de un ataque fácil, pero no esperaban la reacción de la joven que salió corriendo y comenzó a gritar desesperadamente “¡ayuda!” mientras la perseguían por la vereda.

Los atacantes, ante el temor de ser descubiertos, escaparon sin concretar el robo. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los autores del intento de robo.