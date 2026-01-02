Marcelo Barovero se sumó al cuerpo técnico del Gallardo para ser entrenador de arqueros en River

El inicio de año inició con movimiento en River Plate, ya que acordó el regreso de un histórico. Comenzó una nueva etapa para Marcelo Barovero en el River Camp, ya que será su primer día como integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo como entrenador de arqueros, en un movimiento que marca el regreso de uno de los futbolistas más emblemáticos de la era dorada reciente del club.

La designación de Barovero como nuevo referente en la preparación de arqueros representa un giro significativo para el club de Núñez, que en las últimas semanas también concretó las llegadas de Aníbal Moreno y Fausto Vera para reforzar la mitad de la cancha.

El ex guardameta, quien defendió el arco millonario entre 2012 y 2016, retorna a la institución tras anunciar su retiro profesional en Banfield durante 2024. Según le explicaron a este sitio desde el club de Núñez, el retorno de Trapito o no desplaza a Alberto Tato Montes, sino que ambos compartirán la conducción del área específica, con la premisa de potenciar el rendimiento de los porteros del plantel.

Barovero y Montes:

Durante su etapa como jugador, Barovero forjó una carrera que lo llevó por Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, Necaxa, Monterrey, Burgos y Banfield. Su ciclo en River Plate se destacó por la obtención de dos torneos locales y cuatro títulos internacionales: Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa Libertadores y Copa Suruga Bank. Uno de sus momentos más recordados fue el penal que le contuvo a Emmanuel Gigliotti en un Superclásico copero ante Boca Juniors.

La integración de Barovero al staff técnico de Marcelo Gallardo ocurre en un contexto de renovación y búsqueda de nuevos desafíos deportivos. El plantel inició la pretemporada el 20 de diciembre en el predio de Ezeiza, y la preparación continuará en San Martín de Los Andes y Uruguay, con dos amistosos en el marco de la Serie Río de la Plata. El primero será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21:00, en el Campus de Maldonado. El segundo encuentro será frente a Peñarol el sábado 17 de enero, a las 22:00, en el mismo escenario.

La convivencia entre Barovero y Montes permitirá diversificar las metodologías y enriquecer la formación de los arqueros, mientras el equipo se prepara para afrontar la temporada 2026, que tendrá como objetivo prioritario la competencia internacional y la consolidación en el ámbito local. Dentro del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo continúan sus históricos asistentes Matías Biscay y Hernán Buján.

De esta manera, tendrá bajo su tutela a Franco Armani, otro de los históricos de la institución, Ezequiel Centurión (a priori será tenido en cuenta tras su paso por Independiente Rivadavia) y a Jeremías Ledesma, que podría emigrar en búsqueda de continuidad. También los juveniles Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz, quien acaba de firmar su primer contrato como profesional.

El rearmado en el fútbol argentino:

Ya está en marcha el mercado de pases de verano 2026 para la Liga Profesional Argentina, con los 30 equipos, enfocados en reforzar sus planteles para el Torneo Apertura y las copas internacionales.

El periodo oficial de inscripción comenzará el 14 de enero y se extenderá hasta el 10 de marzo, aunque los clubes que vendan o cedan jugadores al exterior después de esa fecha podrían obtener cupos adicionales hasta el 31 de marzo.

¿Cómo quedan River y Boca hasta el momento?

River



Altas



• Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia)

• Tomás Galván (vuelve de Vélez)

• Elián Giménez (vuelve de Sarmiento)

• Tiago Serrago (vuelve de Aldosivi)

• Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi)

• Daniel Zabala (vuelve de Huracán)

• Tomás Nasif (vuelve de Banfield)

• Franco Alfonso (vuelve de Central Córdoba

• Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba)

• Tomás Castro Ponce (vuelve de Almagro)

• Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo)

• Alexis González (vuelve de Audax Italiano)

• David Martínez (vuelve de Olimpia)

• Fausto Vera (Atlético de Mineiro)



Bajas



• Enzo Pérez (libre)

• Milton Casco (libre)

• Ignacio Fernández (libre)

• Gonzalo Martínez (libre)

• Miguel Borja (libre)

• Federico Gattoni (vuelve a Sevilla)

DT: Marcelo Gallardo (sigue)



Boca



Altas

• Jabes Saralegui (vuelve de Tigre)

• Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s)

• Óscar Salomón (vuelve de Platense)

• Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes)

• Nicolás Orsini (vuelve de Platense)

• Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa)

• Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central)

• Julián Ceballos (vuelve de All Boys)

• Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos)

• Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA)

• Gabriel Vega (vuelve de Banfield)

• Juan Ramírez (vuelve de Lanús)

• Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami)

• Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP)

• Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia)

• Nahuel Genez (vuelve de Temperley)

• Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes)

• Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño)

• Norberto Briasco (vuelve de Gimnasia LP)

• Agustín Obando (vuelve de Banfield)

• Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago)

• Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago)

• Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano)

• Julián Carrasco (vuelve de Temperley)

• Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn),

• Lucas Brochero (vuelve de Chacarita)

Bajas

• Ignacio Miramón (vuelve a Lille)

• Cristian Lema (libre)

• Frank Fabra (libre)

DT: Claudio Úbeda (sigue)