Calendario de la Fórmula 1 en 2026: Cuándo corre Franco Colapinto y cómo quedaron las fechas de los “Gran Premio”

La Fórmula 1 ya se prepara para la temporada 2026, que será la 77° de su historia, con la particularidad de que el equipo Cadillac se sumará a la parrilla y habrá un total de 11, con 22 automovilistas luchando por el título.

Después de correr 16 carreras durante la última temporada, Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular de Alpine y estará junto a Pierre Gasly en el equipo francés como lo hizo en 2025, pero en este caso lo hará como titular por primera vez en su carrera. Más allá de empezar el 2026 corriendo, el argentino tendrá mayores aspiraciones con su auto.

El principal cambio que realizará Alpine para este año es en los motores de los monoplazas, que dejarán de ser Renault y usarán los de Mercedes. No sólo serán las unidades de potencia, sino que los franceses también recibirán las cajas de cambios de la marca alemana, y con esto la escudería buscará mejorar el rendimiento luego de un 2025 para el olvido, donde terminaron últimos en el Campeonato de Constructores con apenas 22 puntos.

Asimismo, la Fórmula 1 enfrentará una temporada que será la más novedosa de las últimas décadas porque todos los motores serán modificados en su equilibrio interno. Los mismos seguirán siendo V6 turbo híbrido de 1.6 litros, pero la contribución eléctrica se elevará de forma significativa para acercarse a un reparto de potencia de aproximadamente 50 % térmica y 50 % eléctrica. El complejo sistema MGU-H, que recupera energía del calor de escape, será eliminado para simplificar y potenciar la relevancia de las unidades de potencia con tecnologías cercanas al auto de calle.

El rediseño incluye una mayor capacidad de recuperación de energía por vuelta —no sólo bajo frenada, sino también durante fases de desaceleración parcial del acelerador— y la introducción de combustibles avanzados sostenibles como parte del suministro obligatorio desde 2026. En términos de diseño, los autos serán más cortos, más estrechos y más ligeros que los de la era 2022-2025.

La 77° temporada de la F1 volverá a tener 24 fechas, siendo la primera el GP de Australia el fin de semana del domingo 8 de marzo en Melborune, y la última el GP de Abu Dabi el fin de semana del domingo 6 de diciembre en el Circuito de Yas Marina. En 2025, la última jornada definió al ganador del campeonato de pilotos que fue Lando Norris de McLaren con apenas dos puntos de diferencia por sobre Max Verstappen, de Red Bull.

En este marco, Colapinto correrá por primera vez en siete circuitos de la F1, seis porque anteriormente no estaba en la parrilla de pilotos y uno porque el GP de Emilia-Romagna fue reemplazado. Los GPs de Australia, China, Japón, Arabia Saudita, Baréin y Miami serán los nuevos desafíos para el argentino.

En 2026, el histórico GP de Imola no formará parte del cronograma, por lo que el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, donde Ayrton Senna perdió la vida en 1994, no albergará una carrera después de cuatro años. Su lugar lo ocupará el GP de España con el nuevo circuito de Madring construido en la capital española, que contará con dos carreras en la temporada porque se mantiene el GP de Barcelona-Cataluña.

Habrá 11 equipos en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un total de 22 pilotos:

• Lando Norris y Oscar Piastri - McLaren

• Max Verstappen e Isack Hadjar - Red Bull

• George Russel y Kimi Antonelli - Mercedes

• Lewis Hamilton y Charles Leclerc - Ferrari

• Franco Colapinto y Pierre Gasly - Alpine

• Arvid Lindblad y Liam Lawson - Racing Bulls

• Fernando Alonso y Lance Stroll - Aston Martin

• Alexander Albon y Carlos Sainz - Williams

• Oliver Bearman y Esteban Ocon - Haas

• Gabriel Bortoleto y Nicolas Hülkenberg - Audi

• Sergio Pérez y Valtteri Bottas - Cadillac

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1 2026:

1. GP de Australia: 6-8 de marzo

2. GP de China: 13-15 de marzo

3. GP de Japón: 27-29 de marzo

4. GP de Baréin: 10-12 de abril

5. GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril

6. GP de Miami: 1-3 de mayo

7. GP de Canadá: 22-24 de mayo

8. GP de Mónaco: 5-7 de junio

9. GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio

10. GP de Austria: 26-28 de junio

11. GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio

12. GP de Bélgica: 17-19 de julio

13. GP de Hungría: 24-26 de julio

14. GP de Países Bajos: 21-23 de agosto

15. GP de Italia: 4-6 de septiembre

16. GP de España: 11-13 de septiembre

17. GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre

18. GP de Singapur: 9-11 de octubre

19. GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre

20. GP de México: 30 octubre - 1 noviembre

21. GP de Brasil: 6-8 de noviembre

22. GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre

23. GP de Catar: 27-29 de noviembre

24. GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre