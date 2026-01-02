Trágico temporal en Córdoba: Una cabina de peaje salió despedida por el viento y mató a un trabajador

Un fuerte temporal sorprendió durante los primeros momentos del año a Córdoba luego de que se levantaran altas ráfagas de viento y cayera granizo del tamaño de pelotas de ping pong. La tormenta fue tan fuerte que derribó una cabina de peaje, que salió despedida y causó la muerte de un trabajador del lugar.

El trágico episodio ocurrió en la ruta 9, entre la Estación Juárez Celman y Jesús María, en la capital provincial. La víctima fatal fue identificada como Jorge Giannineto, de 61 años, oriundo de Río Cuarto y estaba a punto de jubilarse. Además, una mujer mayor fue trasladada hacia la Clínica Privada Vélez Sarsfield con lesiones de distinta consideración.

De acuerdo a lo que detalló la prensa local, la víctima tenía 61 años y era supervisor de la empresa de peajes. Hubo otras dos personas que resultaron heridas, pero fueron trasladadas a hospitales zonales para recibir asistencia médica.

Fuentes policiales explicaron a los medios locales que se tumbaron casillas del peaje debido a las complejas condiciones climáticas: “Cuando llegó la tormenta, el fallecido salió a supervisar y en esas circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.

Trabajaron en el lugar bomberos, personal de Caminera y de la Departamental Colón, con la colaboración de la Departamental Juárez Celman.

El fenómeno provocó destrozos materiales, anegamientos en las calles y reducción de la visibilidad. Si bien varias regiones de la provincia estaban bajo alerta amarilla por lluvias, la cantidad y la intensidad de agua caída en tan poco tiempo tomó por sorpresa a muchos de los vecinos y turistas.

En redes sociales, algunos usuarios compartieron videos y fotos de la tormenta. Algunos de ellos mostraron piletas bombardeadas por el granizo, que también golpeó jardines y agujereó techos, sillones y autos.

La tormenta fue el corolario de otra jornada agobiante en la ciudad de Córdoba y sus alrededores, con una temperatura que llegó a los 38 grados, pero el clima empezó a cambiar de manera notoria poco después de la tarde, dando paso al termporal de viento y lluvia que luego derivaría en la tremenda situación del peaje en Estación Juárez Celman.