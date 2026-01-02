La contraofensiva de Cesar Mansilla contra Carrio por vincularlo a la causa AFA: Allanaron a Matías Yofe por armar denuncias para extorsionar

Tras una denuncia impulsada por Cesar Mansilla, presidente del Club Real Pilar, la Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en una investigación que sacude al arco político de Pilar y la Ciudad de Buenos Aires. Por orden del Juzgado de Garantías N°7, se procedió al allanamiento de la vivienda de Matías Yofe, un dirigente vinculado a Elisa Carrió, presidente de la Coalición Cívica Pilar y actual empleado de la Legislatura porteña, en el marco de una causa caratulada como extorsión agravada.

La hipótesis judicial apunta a la existencia de una organización que se dedicaría a radicar denuncias judiciales para luego extorsionar a los denunciados a cambio de dinero o beneficios políticos. Yofe había tomado relevancia por ser el firmante de una serie de denuncias contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El "modus operandi": denuncias y presiones

El expediente cobró fuerza tras el testimonio de un denunciante que relató cómo Yofe y su entorno lo habrían hostigado para involucrar falsamente a un ex ministro provincial. Según la declaración, le ofrecieron dinero para realizar la denuncia y lo amenazaron con la pérdida de su empleo en caso de no cooperar.

En el requerimiento fiscal se detalla: “Habiendo analizado acabadamente todas las pruebas colectadas en autos... entiendo que el plexo probatorio resulta suficiente para solicitarle se sirva disponer orden de allanamiento”. La fiscalía considera indispensable la medida para identificar al resto de los integrantes de esta presunta banda de extorsionadores.

Vínculos con las denuncias a la AFA

El nombre de Yofe había tomado relevancia pública recientemente por ser el firmante de una serie de denuncias contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), apuntando directamente contra sus autoridades. También había realizado declaraciones públicas en las que sembró sospechas sobre el presidente del Club Real Pilar, César Mansilla, y sus vínculos con AFA.

En relación a la causa AFA, Yofre es el autor de la denuncia que sostiene que una “mansión” situada en Pilar estaría a nombre de dos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La Justicia ahora busca determinar si esas presentaciones forman parte del mismo esquema de hostigamiento denunciado en la causa de Pilar.

Si bien Yofe no se encontraba en su domicilio al momento del procedimiento, el operativo arrojó resultados significativos para la causa: Se secuestraron teléfonos celulares y computadoras que serán peritados por personal técnico. El dirigente fue demorado por la policía en Mar del Plata, ciudad donde se encontraba junto a su custodia personal.

El caso pone de relieve el uso de la estructura judicial como herramienta de presión política, una práctica que erosiona la transparencia institucional. La investigación, que cuenta con una "magnitud de la pena en expectativa" elevada por el carácter de extorsión agravada, promete ramificaciones que podrían alcanzar a otros sectores del espacio político que integra el dirigente pilarense.