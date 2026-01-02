¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Intentó pasar un auto, destrozó un poste luz y provocó un impactante accidente

El choque ocurrió en La Plata luego de que una Hilux y una Suzuki Fan sobrepasen un camión. El marido de la conductora terminó detenida por golpear al otro involucrado.
 

Por Redacción

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 10:22

Dos vehículos se vieron involucrados en un fuerte accidente tras sobrepasar a un camión por la mano rápida. 

La primera en pasar fue una Toyota Hilux conducida por una mujer de 31 años a alta velocidad. La camioneta se cerró y una Suzuki Fun que venía detrás, tocó la rueda trasera derecha y la desestabilizó. 

La Hilux volcó y se arrastró durante varios metros hasta chocar con un poste de luz que terminó cayendo y que de milagro no provocó una tragedia. El tránsito quedó detenido debido a los cables y fierros que quedaron sobre la avenida. 

Minutos después, el marido de la conductora fue a buscar al titular de la Suzuki Fun y lo golpeó salvajemente responsabilizando por el hecho. Esto provocó que fuera arrestado bajo la carátula de lesiones culposas y leves.

