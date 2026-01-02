Intentó pasar un auto, destrozó un poste luz y provocó un impactante accidente

Dos vehículos se vieron involucrados en un fuerte accidente tras sobrepasar a un camión por la mano rápida.

La primera en pasar fue una Toyota Hilux conducida por una mujer de 31 años a alta velocidad. La camioneta se cerró y una Suzuki Fun que venía detrás, tocó la rueda trasera derecha y la desestabilizó.

La Hilux volcó y se arrastró durante varios metros hasta chocar con un poste de luz que terminó cayendo y que de milagro no provocó una tragedia. El tránsito quedó detenido debido a los cables y fierros que quedaron sobre la avenida.

Minutos después, el marido de la conductora fue a buscar al titular de la Suzuki Fun y lo golpeó salvajemente responsabilizando por el hecho. Esto provocó que fuera arrestado bajo la carátula de lesiones culposas y leves.