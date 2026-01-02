Se bajó de la camioneta con una ametralladora y le baleó el frente de la casa a un vecino

Un grupo de amigos conversaba en la puerta de una casa la tarde de Navidad cuando vieron pasar a una Ford Ranger que estacionó unos metros más adelante.

De ella bajó un sujeto con una ametralladora que, sin mediar palabra, comenzó a los tiros contra una casa en el barrio Las Canteras. Las ráfagas dieron contra el frente y quedaron registradas por una cámara de seguridad. Luego de terminar la balacera, se fue como si nada.

Personal de la Comisaría 5ta, en conjunto con la ayudante de fiscal Carolina Castañeda y la doctora Graciela Trill buscan esclarecer el hecho por el que no se registró ningún tipo de denuncia por parte del damnificado.

En ese sentido, se profundizan las versiones que apuntan a un ajuste de cuentas por una supuesta agresión a balazos contra un familiar.

Vecinos de la zona recalcaron el crecimiento del narcomenudeo y la violencia relacionada a la venta de sustancias.