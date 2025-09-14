Vecino héroe: vio cómo le robaban a un adolescente, persiguió al ladrón y se jugó la vida para detenerlo

Un automovilista se convirtió en héroe en Zárate al perseguir en su vehículo a un delincuente que acababa de robarle el celular a un joven, hasta lograr reducirlo y ayudar a la víctima a recuperar el dispositivo móvil.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo en la intersección de avenida Antártida Argentina y Paraguay, cuando un ladrón abordó a un joven y le sustrajo el teléfono.

Un conductor que pasaba por el lugar presenció el ataque, cargó al damnificado en su vehículo y comenzó a perseguir al sospechoso, que escapaba en bicicleta.

La persecución se extendió hasta calle 24 y Saavedra, donde el automovilista descendió del auto, corrió al asaltante y logró derribarlo de la bicicleta, reduciéndolo en el lugar.

Minutos después, un móvil del Centro de Operaciones Zárate (COZ) que patrullaba la zona advirtió la situación y se acercó hasta el sitio, donde finalmente aseguró la aprehensión hasta la llegada del Comando de Patrullas.

El procedimiento concluyó con el celular recuperado y un emotivo abrazo entre la víctima y el vecino que intervino para ayudarlo.