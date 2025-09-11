Vendían autopartes robadas por las redes y los descubrieron: secuestraron piezas por $200 millones

En el marco de varios procedimientos fiscalizados por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), incautaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cientos de autopartes de origen ilegal, cuyo valor de mercado supera los 200 millones de pesos.

La presente investigación tuvo su génesis a partir de ciberpatrullajes realizados por la División Delitos contra el Automotor de la PFA, mediante los cuales se detectó que a través de dos de las redes sociales más utilizadas en el país, se ofrecían para la venta partes de autos presuntamente robadas.

Profundizadas las pesquisas, los federales identificaron a dos sujetos que utilizaban dos domicilios ubicados en los barrios de Flores y Parque Avellaneda, como depósitos para el acopio y la posterior venta de esos artículos.

Con los datos obtenidos por los uniformados, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, Secretaría del Dr. Daniel González, ordenaron los allanamientos de los mencionados inmuebles, ubicados sobre las calles Martínez Castro y Lafuente, donde se notificó de la causa a los involucrados, clausurando posteriormente esos locales.

Asimismo, durante las mencionadas requisas, los servidores públicos lograron incautar 527 butacas, 340 paragolpes y 15 torpedos, todos pertenecientes a vehículos de diferentes marcas y modelos.

Los imputados, ambos argentinos y mayores de edad, quedaron junto a los elementos secuestrados a disposición del magistrado interventor, por infracción a la Ley 25.761 que regula el Desarmado de Automotores y la Venta de sus Autopartes.